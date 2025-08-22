İzmir’in Menderes ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.İZMİR (İGFA) - Yangın, Atabeyli ve Çile mahallelerini de etkilerken, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

7 ARAÇ, 21 PERSONEL İLE MÜDAHALE

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 7 araç ve 21 personel ile yangın söndürme çalışmalarına katılıyor. Yangına müdahalede İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ise 25 araç, 4 uçak ve 3 helikopterle görev yapıyor. Alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için ekipler yoğun çaba harcıyor.

SU TANKERLERİ VE GÖNÜLLÜLER SAHADA

Yangınla mücadeleye muhtarlar ve gönüllüler de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin köylere dağıttığı su tankerleriyle destek veriyor. Bölgedeki vatandaşlar ve gönüllü ekipler, yangının kontrol altına alınması için sahada aktif rol üstleniyor.