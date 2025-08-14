İzmir Bergama ilçesinde çıkan orman yangını, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyorİZMİR (İGFA) - İzmir’in Bergama ilçesine bağlı Demircidere Mahallesi’nde bugün saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, Yukarıbey Mahallesi’ne de ulaşarak evlere sıçradı.

İlk belirlemelere göre 3 evin hasar gördüğü yangına, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 4 araç ve 12 personel ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de havadan ve karadan çok sayıda araç ve personelle müdahale ediyor.

Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin muhtarlara dağıttığı su tankerleri ve orman gönüllüleri yangını söndürme çalışmalarına destek oluyor.