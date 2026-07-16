İzmir'de etkisini artıran sıcak hava ve kuvvetli rüzgâr yangın riskini yükseltirken, Bornova Erzene'de çıkan orman yangınına İzmir İtfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla müdahale etti. Yoğun çalışma sonucu alevlerin yerleşim alanlarına ulaşması önlenerek yangın kontrol altına alındı.

İZMİR (İGFA) - Termometrelerin mevsim normallerinin üzerine çıktığı İzmir'de, yüksek sıcaklık ve düşük nem yangın tehlikesini artırıyor. Kent genelinde hem kırsal hem de kentsel yangınlara aralıksız müdahale eden İzmir İtfaiyesi, Bornova'daki yangında da zamanla yarıştı.

Bornova Erzene Mahallesi'nde, 57. Topçu Tugayı'nın kuzeyindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde çıkan yangına İzmir İtfaiyesi ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangına 5 arazöz, 2 tonaj aracı ve 24 personelle katıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal mahallelere dağıtılan yangın tankerleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar da çalışmalarda yer aldı. Yoğun ve koordineli müdahale sayesinde rüzgârın etkisiyle büyüyen alevlerin çevredeki yapılara sıçraması önlenirken, yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.