Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hurdaya ayrılan Türk bayraklı gemilerin yerine yeni gemi inşasını teşvik eden yönetmelikte değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle başvuru şartları, yüklenici tanımı ve yeni inşa edilecek gemilere ilişkin kriterler yeniden belirlendi.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, 'Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik' bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte teşvik uygulamasında yer alan bazı tanımlar ve başvuru şartlarında önemli değişiklikler yapıldı.

Yönetmelik kapsamında 'yüklenici' tanımı genişletildi.

Buna göre, yeni geminin inşasını üstlenecek yükleniciler arasında, Bakanlıktan işletme izin belgesi bulunan tersanelerin yanı sıra, Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında faaliyet ruhsatı bulunan gerçek veya tüzel kişilere ait kıyı tesisleri de yer alabilecek.

Yeni düzenlemeyle, hurdaya ayrılacak geminin teşvikten yararlanabilmesi için başvuru tarihi itibarıyla en az üç aydır Milli Gemi Sicili veya Türk Uluslararası Gemi Sicili'nde yararlanıcı adına kayıtlı olması şartı getirildi.

Öte yandan, Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında faaliyet gösteren yükleniciler için kıyı tesisi işletme izni şartı aranmayacak.

Yönetmelikle ayrıca, hurdaya ayrılan gemilerin yerine inşa edilecek yeni gemilere ilişkin tonaj kriterleri de belirlendi. Buna göre, hurdaya çıkarılan geminin 12 bin gros ton ve üzerinde olması halinde yeni geminin en az yarısı kadar, 12 bin gros tonun altında olması halinde ise en az üçte biri kadar gros tonaja sahip olarak inşa edilmesi gerekecek. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik hükümleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı tarafından uygulanacak.