ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin İnşaat Üretim Endeksi sonuçlarını yayımladı. Verilere göre, inşaat üretimi yıllık bazda yüzde 3,0, aylık bazda ise yüzde 0,4 düşüş kaydetti.

Alt sektörler incelendiğinde, Mayıs ayında bina inşaatı sektörü endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 azalırken, bina dışı yapıların inşaatı sektörü yüzde 6,2 artış gösterdi. Özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise yıllık bazda yüzde 3,3 geriledi. Aylık değişimlere bakıldığında ise bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1, bina dışı yapıların inşaatı sektörü yüzde 0,2 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1,4 azaldı.

TÜİK verileri, Mayıs ayında inşaat sektöründe genel üretimin hem yıllık hem de aylık bazda daraldığını, buna karşın bina dışı yapı inşaatlarının yıllık performansıyla sektörde pozitif ayrıştığını ortaya koydu.