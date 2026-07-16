İzmir'in Bornova ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına belediye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli çalışarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

İZMİR (İGFA) - Bornova'nın simge doğal alanlarından Homeros Vadisi çevresindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ilgili kamu kurumlarının koordineli çalışması ve Bornova Belediyesi ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının ilk ihbarının ardından Bornova Belediyesi, iş makineleri, Yangın Olaylarına Müdahale Araçları (YOMA) ve saha ekiplerini bölgeye sevk ederek söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 1 dozer ile havadan ve karadan müdahale edilirken, Bornova Belediyesi de iş makineleri, YOMA araçları ve personeliyle söndürme çalışmalarının önemli paydaşlarından biri oldu. Belediye ekipleri, ulaşımın sağlanması, yangın hatlarının desteklenmesi ve sahadaki çalışmalara lojistik katkı sunulması için yoğun mesai harcadı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yangının ilk anından itibaren belediye ekiplerinin sahada görev yaptığını belirterek, 'Bornova Homeros Vadisi çevresindeki ormanlık alanda meydana gelen yangına, tüm ilgili kamu kurumları ve belediyemiz ekiplerince ilk andan itibaren koordineli bir şekilde müdahale edilmiştir. Yangın kontrol altına alınarak söndürülmüş olup, bölgedeki soğutma çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Doğamızı korumak adına sahada canla başla görev yapan tüm ekiplere teşekkür ederiz. Geçmiş olsun Bornova.' dedi.

Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından bölgede yeniden alevlenme riskine karşı ekiplerin soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor.