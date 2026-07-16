Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısında S-400 sistemleri, Kıbrıs meselesi ve Türkiye-Mısır savunma ilişkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık, S-400 çalışmalarının devam ettiğini, Mısır ile askerî iş birliğinin ise yeni adımlarla geliştirildiğini bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısını HAVELSAN'ın 44'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlediği programda gerçekleştirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk'ün yaptığı bilgilendirmenin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin soruları yanıtlandı.

S-400 ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemleri'nin mevcut durumuna ilişkin soruya yanıt veren MSB, çalışmaların çok yönlü şekilde sürdüğünü açıkladı. Bakanlık açıklamasında, 'Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır.' ifadelerine yer verildi.

MSB'DEN AVRUPA PARLAMENTOSU'NUN KIBRIS KARARINA TEPKİ

Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda alınan karara ilişkin değerlendirmede bulunan MSB, söz konusu kararı reddettiğini bildirdi.

Açıklamada, Kıbrıs Türk halkının geçmişte maruz kaldığı saldırıların ve yaşanan olayların görmezden gelindiği savunularak, Türkiye'nin 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nın garantörlük hakları çerçevesinde gerçekleştirildiği vurgulandı.

Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve varlığını korumaya devam edeceği belirtilen açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ada'daki varlığının barış ve istikrarın teminatı olduğu ifade edildi.

TÜRKİYE-MISIR SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ GELİŞİYOR

Türkiye ile Mısır arasındaki askerî ilişkilerin son dönemde önemli bir ivme kazandığını açıklayan Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki diyaloğun güçlendirildiği belirtirken, askeri eğitim, müşterek faaliyetler ve savunma sanayisi alanlarında iş birliği adımlarının atıldığını duyurdu. Tuğamiral Aktürk, Haziran 2026'da Türkiye ve Mısır'da hava unsurlarının katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatların, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki birlikte çalışabilirliği artırdığı ve karşılıklı tecrübe paylaşımına katkı sağladığını kaydetti.

Açıklamada iki ülkenin savunma bakanlıkları arasında gerçekleştirilen görüşmelerde ikili savunma ve güvenlik konularının ele alındığı belirtilirken, görüşmelerin ardından iki ülke arasında 'Savunma İş Birliği İyi Niyet Mektubu' imzalandığı, söz konusu belgenin Türkiye ve Mısır arasındaki savunma iş birliğini kurumsal zeminde geliştirmeyi, bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacak yeni iş birliği alanları oluşturmayı amaçladığını duyurdu.