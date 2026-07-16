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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gençleri ve toplumu hedef alan uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, 'Geleceğimizi zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine göz açtırmayacağız.' ifadelerine yer verildi. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Operasyonlarda toplam 45 kilo 488 gram skunk ele geçirilirken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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