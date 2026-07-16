İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ilçede düzenlenen operasyonlarda 45 kilo 488 gram skunk ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 3 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda toplam 45 kilo 488 gram skunk ele geçirilirken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gençleri ve toplumu hedef alan uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, 'Geleceğimizi zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine göz açtırmayacağız.' ifadelerine yer verildi. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.
3️⃣ İlçede Narkotik Operasyonu????— İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) July 16, 2026
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen operasyonlarda⬇️
▪️ 45 Kilo 488 Gram Skunk ele geçirildi.
4️⃣ Şüpheli şahıs yakalandı.
Geleceğimizi zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine göz açtırmayacağız.#İstanbulunHuzuru ????????: pic.twitter.com/sRr8DpqUvz