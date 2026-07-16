Manisa Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vektörlerle etkin mücadele kapsamında il genelindeki ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki kapalı alanlarda larvasit uygulamaları gerçekleştirdi.

MANİSA (İGFA) - Yağışların ardından oluşabilecek su birikintilerinin sivrisinek ve diğer vektörler için üreme alanına dönüşmesini önlemek amacıyla yürütülen çalışmalarda kapalı otoparklar, sığınaklar, hidrofor kuyuları ve kanalizasyon mazgalları tek tek kontrol edilerek ilaçlandı. Şehir merkezindeki Bülent Koşmaz Parkı ve Cumhuriyet Meydanı kapalı otoparklarında gerçekleştirilen uygulamalarla özellikle yaz aylarında artış gösteren vektör kaynaklı sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kent genelinde açık alanlarda sürdürülen ilaçlama çalışmalarını kapalı alanlarda da programlı şekilde devam ettiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, vektörlerin üreme noktalarını kontrol altında tutarak vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu bir çevrede yaşamalarını amaçlıyor. Ekipler, yıl boyunca belirlenen program doğrultusunda ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor.

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli Sağlık Teknikeri Murat Eldeş, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: 'Vektörlerle mücadele çalışmalarımız yıl boyunca aralıksız devam ediyor. Kapalı otoparklar, sığınaklar ve hidrofor kuyularında larvasit uygulamalarımızı programlı ve periyodik olarak gerçekleştiriyoruz. Besim Başkanımızın talimatları doğrultusunda, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir Manisa için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.'