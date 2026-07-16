Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın kadrosunu güçlendirmek amacıyla 1874 personel alımı sürecinin başlatıldığını duyurdu. Yeni personelin Türkiye genelinde üreticiye ve tarımsal hizmetlere katkı sunacağı belirtildi.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, personel kadrosunu genişletmek için yeni bir istihdam süreci başlatıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bakanlığın gücüne güç katacak 1874 personel alımı sürecinin başlatıldığını duyurdu. Bakan Yumaklı, alınacak yeni çalışma arkadaşlarının ülkenin dört bir yanında üretime ve üreticiye hizmet edeceğini belirterek, 'Ailemizi büyütmeye devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Personel alım sürecine ilişkin detayların ilerleyen günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılması beklenirken, Bakan Yumaklı yeni kadroya katılacak personele başarılar diledi.,