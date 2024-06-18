İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay Payamlı, Çamlı köy kahveleriyle Yelki ve Atatürk Mahallesi esnaflarını ziyaret ederek bayramlaştı.İZMİR (İGFA) - Bayramın ikinci ve üçüncü gününde de ziyaretlerine devam eden Başkan Günay önce Payamlı Köyü’nü ziyaret ederek köylülerin istek ve ihtiyaçlarını sordu.

Ardından Atatürk Mahallesi çarşı esnafıyla bayramlaştı ve vatandaşlarla sohbet etti. Bayramın üçüncü gününde ise Yelki ve Çamlı’yı ziyaret eden Başkan Günay’a vatandaşlardan ilgi büyüktü. Kısa sürede birçok projeyi hayata geçirdiği için vatandaşlar Başkan Günay’ a teşekkür etti.

Bayram süresince tüm mahallelerdeki vatandaşları ziyaret edeceğini söyleyen Başkan Günay, "Bayramlar birlik, beraberlik, barış ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı günlerdir. Biz de ilçemizde bu değerleri yaşamak ve yaşatmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Güzelbahçe Belediye olarak göreve geldiğimiz günden itibaren kısa zaman zarfında ilçemizde yaptığımız çalışmalarla halkımızın sevgisini ve güvenini kazandık. Bu sevgiye layık olmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirmek en tabii görevimiz. Vatandaşlarımız biz den tek bir şey istiyor. Çalışmak çalışmak çalışmak" dedi.