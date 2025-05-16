İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi,vatandaşların ve balıkçıların çekek yeri sorunu belediyenin yaptığı çalışma ile çözdü.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi, vatandaşlar ve balıkçılardan gelen talepler üzerine Süteler Mahallesi 2. Limanda tekellerini denize indirmek, bakımlarını yapmalarını sağlamak için tekne çekek rampası yaptı.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, vatandaşlardan gelen talepleri doğrultusunda çekek yeri yaptıklarını belirtti.

Balıkçılığın ilçenin önemli geçim kaynaklarından bir tanesini oluşturduğunu belirten Günay, "Bunun yanı sıra teknelerini karaya çıkarıp bakımlarını yapmak için vatandaşlar da bazı zorluklar yaşayabiliyorlar. Vatandaşlarımızın ve balıkçı esnafının zaman zaman bizlere gelip teknelerinin bakımlarını yapacakları bir çekek yeri olmadığını belirterek yardım talep ediyorlardı. Bizlerde bu kapsamda Siteler Mahallesindeki Güzbel Plaj Cafemizin hemen arkasında bir bölümü çekek yeri haline getirerek halkımızın hizmetine açtık. Oluşturulan bu alanda vatandaşlar tekneleriniaraçlarıyla rahatlıkla bırakıp, bakımını yapabilecekler. Vatandaşlarımız için şimdilik bir ücret talebimiz yok, ücretsiz olarak kullanabilecekler. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.