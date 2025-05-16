RUMELİSİAD, Bursa Yenişehir Havaalanı’nın daha aktif kullanılması için yeni uçuş seferlerinin başlatılmasına öncülük ediyor. Dernek, İstanbul, Ankara, İzmir, KKTC ve Balkan ülkelerine düzenli uçuşlar talep ederek Bursa’nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlıyor.BURSA (İGFA) - Rumeli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (RUMELİSİAD), Bursa’nın ekonomik potansiyelini güçlendirmek amacıyla Yenişehir Havaalanı’na sahip çıkıyor.

Daha önce 6-9 Şubat’ta KKTC’deki Ekonomi ve Yatırım Zirvesi için 140 kişilik kafileyi Yenişehir’den uçuran dernek, 15-19 Mayıs’ta Kuzey Makedonya’da düzenlenecek 9. Balkan Ekonomi Zirvesi için de aynı havaalanını tercih etti.

RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Evke, Bursa’nın sanayi ve ticaret merkezi olarak güçlü bir hava ulaşım ağına ihtiyaç duyduğunu vurguladı. “Yenişehir Havaalanı’nın etkin kullanılması, iş dünyası ve turizm için büyük bir kazanım. RUMELİSİAD olarak bu konuda öncüyüz” diyen Evke, İstanbul, Ankara, İzmir ve KKTC’ye düzenli uçuşların başlatılması, ayrıca Balkan ülkelerine direkt seferlerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Evke, yeni uçuşların Bursa’nın ulusal ve uluslararası konumunu güçlendireceğini ifade ederek, “Bursa, sanayi, tarih ve kültürle bir cazibe merkezi. Yeni seferler, iş dünyasının ve turistlerin erişimini kolaylaştırarak ekonomik ve sosyal kalkınmayı hızlandıracak” diye konuştu.

Öte yandan söz konusu girişim, Bursa iş dünyası ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

İş insanları, uçuşların ticari faaliyetleri hızlandıracağını, halk ise seyahat imkanlarının artmasından duyduğu mutluluğu dile getirirken, RUMELİSİAD, havaalanının aktif kullanımı için çalışmalarını sürdüreceğini ve bölge kalkınmasına destek vermeye devam edeceğini açıkladı.