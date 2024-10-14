İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, 12-13 Ekim tarihlerinde Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nde Kültür Festivali ile bilim, sanat ve felsefe dolu iki günlük festival sona erdi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde düzenlenen Kültür Festivali büyük coşkuyla sona erdi.

Bilim ve felsefeye odaklanan çeşitli akademik söyleşiler ve atölyelerin yapıldığı festivalde stantları gezen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. "Köy Enstitülerinin İzinde" temasıyla düzenlenenpanelde birbirinden değerli akademik söyleşiler, atölyeler ve sanat etkinlikleri yapıldı. Prof. Dr. Kemal Kocabaş ve Prof. Dr. Adil Türkoğlu Köy Enstitülerinin dünden bugüne eğitimde yapılan devrimi, önemini anlatan bir panel düzenlendi.YKKD Mandolin Orkestrası Gösterisi büyük alkış aldı.

Çocuklar ve gençlere yönelik eğlenceli ve eğitici atölyelerle devam edilen festival boyunca ziyaretçiler, bilimsel ve kültürel stantlar, deniz kirliliği farkındalık standı, satranç turnuvası, basmakalıp çalışmaları gibi birçok farklı etkinliğe katılarak güzel bir gün yaşadılar.

Güzelbahçe'nin zengin kültürel mirasını yaşatmak ve hep birlikte kutlamak için bu festivali düzenlediklerini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Bu festival, sadece sanatı ve kültürü bir araya getiren bir etkinlik değil, aynı zamanda dayanışmamızı, birlikteliğimizi ve ortak değerlerimizi vurgulayan bir buluşmadır. Güzelbahçe, doğasıyla, tarihiyle ve insanıyla her zaman İzmir’in gözde ilçelerinden biridir. Bu topraklarda kök salmış geleneklerimizi, müziğimizi, dansımızı, mutfağımızı ve el sanatlarımızı bu festivalde paylaşmak, geleceğe taşıyacağımız önemli bir mirastır. Bugün burada, geçmişimizden aldığımız ilhamla geleceğe umutla bakıyoruz.Bu festivalin hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza, katkı sunan sanatçılarımıza, hocalarımıza, okullarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha güçlü bir Güzelbahçe, daha renkli bir kültür ortamı yaratacağız.Kültür, bir toplumun ruhunu ve kimliğini yansıtan en güçlü araçlardan biridir. Bizler, bu topraklarda barışı, kardeşliği ve hoşgörüyü yaşatmaya devam edeceğiz. Birlikte daha güzel yarınlar inşa edeceğimize olan inancım tamdır.Kültürümüzün renklerini yaşatmak ve yaymak için bir kez daha bir araya gelmiş olmaktan büyük mutluluk.Yeni festivallerde buluşmak umuduyla” diye konuştu.