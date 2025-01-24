İZMİR (İGFA) - İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, seçim vaatlerinden biri olan Kız öğrenci yurdu projesinin çalışmalarına başlayacağını açıkladı.

Güzelbahçe’de ve İzmir’de birçok projeye imza atan Yunusoğlu İnşaat firması, Kız öğrenci yurdu projesinin tüm yapım aşamasını üstlendi.

134 kapasiteli yurt, kız öğrenciler için yapılacak. Toplam inşaat alanı 6 bin m² olan bu yurtta; 46 adet 2 kişilik Oda, 14 adet 3 kişilik Oda olmak üzere toplamda 134 öğrenci kapasiteli bir yurt yapılacak. Ayrıca 1 adet kütüphane ve 1 adet bilgisayar salonu ile kültür ve sanat donatılarıyla Güzelbahçe’ye yakışacak bir yurt inşa edilecek.

Seçildiği güden itibaren tüm projelerini hızlı biçimde tek tek gerçekleştiren Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, birinci yılını tamamlarken seçim vaatlerinin hepsini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Başkan Günay sözlerine şöyle devam etti; “Önemli bir projeye daha başlatmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gurur diyorum çünkü ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması ve çağdaş bir toplum oluşturacak nesillerin yetişmesi için eğitimin yanında çocuklarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamak en önemli gururumuz olmalı. Mutluyuz çünkü seçim vaatlerimizden biri olan Kız Öğrenci Yurdu projemizi hayata geçirmenin mutluluğu içindeyiz. Güzelbahçe her gün gelişen ve büyüyen bir ilçe konumunda. Şu anda ilçemizde bir üniversite inşaatı devam ediyor. Bittiğinde binlerce öğrencinin barınma ihtiyacı oluşacak. Biz de Güzelbahçe Belediyesi olarak bu ihtiyacı bir nebze de olsa karşılayıp çocuklarımızın barınma sorununu çözmek istiyoruz. “ diye konuştu.

Belediyenin kasasından harcama yapılmadan yurt projesini tamamlayacaklarını söyleyen Başkan Günay, “Bu projeyi Güzelbahçe’de ve İzmir’de birçok projeye imza atmış, toplumun güvenini almış sektörde önemli çalışmalarda isminden söz ettiren Yunusoğlu İnşaat’ın destekleriyle yapacağız.Yunusoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yunus Yunusoğlu’nun bu projeye verdiği destek bizler için çok büyük bir değer arz ediyor" dedi.

Projenin tüm inşaat sürecini üstlenen Yunusoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yunusoğlu da, böyle önemli bir projede yer almanın kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, "Geleceğin genç nesillerinin barınmalarını sağlayacak projede imzamızın olması gurur verici. Rahmetli annemin ismini bu kız yurdunda yaşatmak manevi olarak ailemiz açısından büyük bir değer. Güzelbahçe belediye başkanımız Sayın Mustafa Günay bu projeyi bize sunduğunda çok heyecanlandık. Katkı koymak bizler açısından çok değerli olacak" diye konuştu.