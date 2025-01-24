Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekleyerek, çölyak ve fenilketonüri hastalarının özel beslenme ihtiyaçlarını karşılamak adına önemli bir adım atıyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin çölyak ve fenilketonüri hastaları, Hastalar, özel beslenme ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan bu paketler sayesinde daha sağlıklı ve dengeli beslenebiliyor. Bu proje hem sağlık hem de ekonomik açıdan hastalara büyük bir destek sağlıyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Manisa'nın 17 ilçesinde yaşayan çölyak ve fenilketonüri hastalarımıza destek olmak amacıyla hazırladığımız gıda paketlerini, yılda dört kez düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Hemşehrilerimiz, belediyemizin resmi internet sitesinden sosyal yardım destek başvuru bölümüne tıklayarak kolaylıkla başvuru yapabilir. Başvuruları değerlendirilen vatandaşlarımızın gıda kolileri, ekiplerimiz tarafından evlerine teslim ediliyor. Bu destekle yalnızca bireylerin değil, ailelerin de yükünü hafifletmeyi hedefliyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızı her alanda sürdürmeye, her alanda yurttaşlarımızın yanında olmaya kararlıyız” dedi.