İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, tüm Güzelbahçe sahili boyunca tüm personel ve halkla birlikte sahil temizliği yaptı.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi havaların ısınması ve yazın başlamasıyla birlikte sahilleri vatandaşların en rahat biçimde kullanması için çalışmalarını hızlandırdı.

Güzelbahçe Belediyesi sahil projesi son aşamaya gelirken diğer taraftan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, müdürler, amirler, spor eğitmenleri, personeller ve muhtarlarında katılımıyla topyekün sahil temizliği ve plaj düzenleme çalışmasına başladı.

Sahillerin gerçek sahibinin halk olduğunu belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, ‘‘Sahilimizi, vatandaşlarımızın hizmetine en iyi biçimde sunmak temel görevimiz. Güzelbahçe’nin en güzel yerlerinden biri olan 800 metrelik sahil şeridimizi tamamlamamıza az kaldı. Bugün plaj konumuna getirdiğimiz hemen gece pazarımızın yanını bugün müdür, amir, ofis personelimizle birlikte temizleyip düzenliyoruz. Anlayışları, bakışları değiştireceğiz. Halkımız da esnafımız da buna alışacak. Sahillerin gerçek sahibi halktır. Kimse sahillere sahip çıkmaya kalkmasın. Güzelbahçe’de tüm sahilleri ranta değil, halka açıyoruz. Halkımızın sahillerin her noktasından yararlanabilmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bugün Güzelbahçe Belediye ailemiz ve muhtarlarımızla bayram temizliği ve plaj düzenlemesi çalışması yaptık. Güzelbahçe’miz için çalışıp, alın teri döken tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum’’ dedi.