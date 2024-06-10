İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları’nın kış tarifesi sona eriyor. Yeniden düzenlenen yaz tarifesi ise 17 Haziran-8 Eylül tarihleri arasında uygulanacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları, 17 Haziran 2024 tarihinden itibaren yaz tarifesine geçiş yapıyor. 8 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek olan yaz tarifesinde, yolcu yoğunlukları baz alınarak yapılan yeni düzenlemeler kapsamında bazı hatlardaki sefer sayılarında artış yapıldı.

Beşiktaş-Adalar Hattı’na 2023 yaz tarifesinden farklı olarak 2 sefer daha eklenirken, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı’na ise hafta sonu ve resmi tatil günlerini kapsayacak şekilde iki sefer daha konuldu. Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu Hattı’na 1 sefer, Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı Hattı’na ise geçen yıldan farklı olarak Anadolu Kavağı-Poyraz ve Poyraz-Anadolu Kavağı olarak 2 sefer daha eklendi.

Şehir Hatları’nın deniz ulaşımının toplu ulaşımdaki payını arttırma hedefiyle 2019 yıl sonu ile 2023 arasında açtığı 10 yeni hat (Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı, Beykoz Sarıyer Hattı, Aşiyan-Üsküdar Hattı, Kadıköy-Haliç Hattı, Beşiktaş-Haliç Hattı, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı, Maltepe-Adalar Hattı, Bostancı-Adalar Ring Hattı, Çengelköy-Kabataş Hattı, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı) yaz tarifesinde de hizmet vermeye devam edecek.

GECE SEFERLERİ YAZ BOYUNCA DEVAM EDECEK

Yaz tarifesi boyunca Adalar Hattı da yoğun bir şekilde hizmette olacak. Kabataş-Adalar, Adalar-Beşiktaş, Bostancı Adalar Ring Hattı’nın yanı sıra Bostancı-Büyükada-Sedef Adası Hattı da geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hizmette olacak. Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı’ndaki seferler de devam edecek. Bostancı-Adalar Ring Hattı’nda her gün, Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş Hattı’nda ise cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde uygulanan gece seferleri de yaz boyunca devam edecek.