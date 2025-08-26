İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, kentin önemli ana arterlerine neşteri vuruyor. Siteler Mahallesi’nin en önemli ulaşım akslarından biri olan Seferihisar Kavşağı ile Urla ÇamlıçayMahallesi arasında kalan kısımyepyeni ve vizyoner bir projeyle baştan sona yenileniyor.İZMİR (İGFA) - Kent yaşamını modernize etmeyi ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen proje, sadece bir yol düzenlemesi değil; Güzelbahçe’nin siluetini değiştirecek bir kentsel ve peyzaj yenilemesiyle yeni bir görünüme kavuşturacak.

Projeyle birlikte Siteler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’ni, çağdaş kent standartlarına uygun hale getirecekleri söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Yol genişletme ve altyapı yenileme çalışmaları yapılacak, yaya yolu düzenlenecek, modern aydınlatma sistemleri ve çevre düzenlemesiyle caddeye yeni bir kimlik kazandırılacak. Mithatpaşa Caddesi sadece bir yol değil, kentimizin kalbi. Seferihisar kavşağı olarak bilinen Adnan Kahveci Meydanı’ndan başlayıp Urla Çamlıçay Mahallesi’ne kadar olan kısımda bir yenileme ve peyzaj düzenlemesi yapacağız. Bu bölüm normalde Karayolları’nınyetkisinde. Fakat biz bu gözle bakmıyoruz. Burası İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin burası Karayollarının söylemi bizim çalışma anlayışımızda yok. Burası Güzelbahçe; buradan geçen her yurttaşımız yapılanın iyisini de kötüsünü de Güzelbahçe Belediyesi’ne yazıyor. Biz Seferihisar Caddesi’nin 7 kilometrelikkısmını 2 yıla yakın bir süredir düzenliyoruz, bakımını yapıyoruz. Başladığımız günden itibarenvatandaşlarımızdan büyük bir övgü ve destek alıyoruz. Çünkü şehrin en önemli yollarından biri olan Seferihisar Caddesi çok kötü haldeydi. Bu bizim içimize sinmedi. Karayollarıyla bir protokol imzaladık ve orta refüj şimdi herkesin örnek gösterdiği bir yol haline geldi. Şimdi de diğer ana arterleri bu vizyonla düzenlemeye başlıyoruz" diye konuştu.