İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Finlandiya Büyükelçiliği’nin resepsiyonuna katıldı. Başkan Tugay, İzmir ve Finlandiya arasındaki dostluk ve iş birliği temasları güçlendirildiği resepsiyonda Finlandiya Büyükelçisi, iş birliğine devam etmeyi arzuladığını belirtti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay eşi Öznur Tugay ile Finlandiya Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyona katıldı.

Bornova Mattheys Köşkü’ndeki gecede Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Hämäläinen, Finlandiya’nın İzmir Fahri Konsolosu Haluk Özyavuz, iş dünyasının temsilcileri ve davetliler yer aldı.

Başkan Dr. Cemil Tugay, İzmir’in bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmasının önemine değinerek “İzmir asla kapalı kutu olmaması gereken bir şehir. Zaten genlerinde uluslararası olma özelliği var. Çok kültürlü bir yaşamı var. Ama bunu yansıtacak şekilde şehir dinamiği olmalı. Bize misafir olan insanları doğru ağırlamamız, doğru iletişim kurmamız lazım. Bu akşam burada olmak benim için hem keyif hem de bir görev. Finlandiya ile ilgili hep mutlu insanların ülkesi, huzur ülkesi diye bahsedilirdi. Bunu duyarak büyüdük. Finlandiya aynı zamanda bizim için özel bir dost. Finlerle Türkler arasında genetik bir benzerlik olduğu da söylenir. Aramızdaki dostluğun gelişmesine katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Bizim için paradan önce dostluk geliyor. Zaten ekonomik ilişkiler de sağlam dostluklar üzerine kuruluyor. Güven oluşmadan ilişki kurulamıyor. Finlandiya yüzde 100 güven duyduğumuz, yakın olmak istediğimiz ülkelerden birisi. Daha sık görüşmeyi diliyorum” diye konuştu.

İzmir’e ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiğini aktaran Büyükelçi Pirkko Hämäläinen, İzmir’e geldiğinde mutlu insanların şehrine konuk olduğunu hissettiğini belirterek “Bu akşam burada olmak harika. Bizleri yani İzmir ve Finlandiya’yı birbirine bağlayan farklı konular olduğunu fark etmek çok güzel. Gelecekte iş birliği yapabileceğimiz çok fazla ortak konu bulabileceğimizi düşünüyorum. Bu ilk resmi ziyaretim, gelecekte farklı seviyelerdeki iş birlikleri için de bir şeyler öğrenmemi sağladı. Bunu devam ettirmek için oldukça hevesliyim” diye konuştu.

Finlandiya’nın İzmir Fahri Konsolosu Haluk Özyavuz ise “Sizi bu akşam bu özel resepsiyonda ağırlamak bizler için bir zevk ve onurdur. Demokrasinin kalbi olarak değerlendirilen ve 80 yıldır dünyanın en mutlu ülkesi olarak tanınan bir ülkenin parçası olmak çok güzel bir şey. Bu akşam arkadaşlığımızı geliştirmek, ortak değerlerimizi paylaşmak ve topluluklarımız arasındaki kültürel bağları büyütmek için bir aradayız” ifadelerini kullandı.