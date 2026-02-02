Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu, zeytinyağının duyusal dünyasına ışık tutan özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 'Zeytinyağı Tadımına Giriş' başlığıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar, zeytinyağının kalite kriterleri ve doğru tadım yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler edindi.

İZMİR (İGFA) - AYTB Duyusal Tadım Paneli Başkanı ve Kimya Mühendisi Yusuf Küçük'ün anlatımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, zeytin ağacının tarihçesinden başlayarak kaliteli zeytinyağı üretiminin aşamaları ele alındı.

İyi bir zeytinyağı elde etmenin ilk adımının doğru hasat zamanı olduğuna dikkat çeken Küçük, zeytinlerin olgunluk durumunun hem yağ miktarını hem de besin değerlerini doğrudan etkilediğini belirtti. Erken hasat zeytinlerden elde edilen yağların, insan sağlığı açısından değerli bileşenleri daha fazla içerdiğini ifade eden Küçük, hasat sonrası zeytinlerin bekletilmeden işlenmesinin önemini de vurguladı.

Atölye çalışmasında zeytinyağının aroma, koku ve tat özellikleri uygulamalı olarak incelendi. Katılımcılar, iyi zeytinyağını ayırt etmenin püf noktalarını öğrenirken duyusal analiz tekniklerini birebir görme fırsatı buldu. Kontenjanla sınırlı olarak gerçekleştirilen etkinlik, zeytinyağına ilgi duyan üretici ve tüketicilerden yoğun ilgi gördü. Yerel üretimi ve bilinçli tüketimi desteklemeyi amaçlayan etkinlik, katılımcıların soruları ve karşılıklı fikir alışverişiyle sona erdi.