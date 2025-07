İzmir'de Efes Selçuk Belediyesi Hayvan Barınağı, bir kez daha tüm hayvan severlere “Satın Alma Sahiplen” çağrısında bulundu.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Efes Selçuk Belediyesi'nde Barınakta Köpek Davranış Uzmanı olarak görev yapan Yusuf Eroğlu can dostlarını sahiplenmek isteyen hayvanseverler için köpeklerin davranışlarının eğitimine önem verdiklerini belirtti.

Efes Selçuk Belediyesi hayvan barınağında bulunan canların eğitim sürecine kısa bir süre önce başladıklarını belirten Yusuf Eroğlu; “Köpek davranış eğitiminin temel amacı vatandaşlarımızın barınağımızda bulunan canları sahiplendikten sonraki süreçte daha uyumlu olmalarını sağlamaktır” dedi.

Sahiplenmenin aileler için olduğu kadar can dostları için de büyük önem taşıdığını belirten Eroğlu; “Barınağımız tam kapasitede çalışmaktadır. Her geçen gün kapasitesini zorlamaktadır. Bu yüzden bir barınaktan alacağınız köpek ile dışarıdan parayla satın alacağınız köpek eş değer olmayacaktır. “Lütfen satın alma, sahiplen” diyoruz. Siz sahiplenme ile bir dost kazanırken can dostlarımız da yeni bir yuvaya kavuşma şansını elde edecek. Biz can dostlarımızı yeni yuvalarında daha uyumlu bir şekilde yaşamaları için eğitiyoruz. Bu eğitimler içinde tuvalet eğitimi, can dostumuzun yeni yuvasına uyum sağlaması, tuvalet eğitimi, sosyalleşmesi, dışarıda dolaştırılması gibi pek çok başlık yer alıyor. Tüm bunların sonunda can dostlarımız sizinle yaşamaya daha uyumlu hale geliyor. Bu sebeple ailesine yeni bir üye kazandırmak isteyen tüm vatandaşlarımızı can dostlarımızı sahiplenmeye davet ediyoruz. Satın almayalım, sahiplenelim. Can dostlarımıza yuva olalım” diye konuştu.