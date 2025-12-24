İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü su bilinci ve çevre farkındalığı için yıl boyunca yürüttüğü eğitimleri çocukların yeni yıl neşesiyle birleştirdi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Yeni Yıla Merhaba' etkinliğinde 250 öğrenci, suyun değerini eğlenerek öğrendi.

KOCAELİ (İGFA) - İZSU Genel Müdürlüğü'nün çocuklarda su bilinci ve çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla yıl boyunca sürdürdüğü eğitici etkinlikler, 'Yeni Yıla Merhaba' temasıyla düzenlenen programla tamamlandı. İZSU Okullarda Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon'da 250 öğrencinin katılımıyla yapıldı.

Programda çocuklara; su tasarrufu, suyun doğru kullanımı, doğal su kaynaklarının korunması ve çevre bilinci konuları eğlenceli ve öğretici yöntemlerle aktarıldı. İnteraktif oyunlar ve eğitici içeriklerle desteklenen etkinlikte minikler, suyun günlük yaşamımızdaki önemini deneyimleyerek öğrenme fırsatı buldu. Etkinlik, palyaço gösterisiyle renklenirken çocuklar yeni yıl coşkusunu erken yaşadı.

İZSU OKULLARDA, 2026'DA DA DEVAM EDECEK

İZSU Okullarda Projesi'nin üç yılda binlerce çocukla buluşarak su kullanımına yönelik toplumsal duyarlılığı artırdığını belirten İZSU Genel Müdür Yardımcısı Onur Demirci 'Geleceğin bilinçli bireylerinin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla kurumumuz eliyle hayata geçirilen bu tür farkındalık çalışmalarını önemsiyoruz. Çocuklara ve ailelere yönelik, su ve çevre farkındalığını odağına alan etkinliklerimize yeni yılda da devam edeceğiz' şeklinde konuştu.

Çoğunlukla dezavantajlı bölgelerden gelen öğrencilerin bu tür etkinliklere kolaylıkla erişemediğini söyleyen Konak Belediyesi Toros Mutlu Çocuklar Oyun Evi Öğretmeni Ebru Demir, 'Böyle etkinliklere katılmak çocuklarımız açısından çok faydalı oluyor çünkü biz okulda ne kadar suyun önemini anlatsak da burada birebir öğrenmeleri onlar için daha iyi. Çocuklarımız, su tasarrufunu, doğal su kaynaklarını, suyu neden boşa harcamamaları gerektiğini burada eğlenerek öğrendiler. Güzel bir etkinlikti, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz' dedi.