İzmir Çiğli Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık oluşturmak amacıyla iklim krizi konusunda önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Düzenlenen eğitimde, Prof. Dr. Canan Madran, katılımcılara iklim kriziyle ilgili kritik bilgiler sundu.İZMİR (İGFA) - İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, iklim değişikliğinin küresel boyutları, bireysel ve toplumsal etkileri, çözüm yolları ve alınabilecek önlemler detaylı bir şekilde ele alındı. Prof. Dr. Madran, konuşmasında iklim krizinin artık sadece çevresel değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve politik bir sorun haline geldiğine dikkat çekti. Ayrıca, yerel yönetimlerin ve bireylerin bu konuda oynadığı rollerin önemini vurguladı. Madran, Çiğli İklim Eylem Planı’na değinerek planın eylemlerinin stratejik plana aktarılmış olmasının ve hayata geçirilmek üzere çalışmalar yapılmasının mutluluk verici olduğunu belirtti. Eğitime Çiğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Başar Özmen, müdürler ve çok sayıda personel katıldı.

“İzmir’in karşı karşıya olduğu riskler…”

Prof. Dr. Canan Madran, İzmir’in karşı karşıya olduğu iklim krizi risklerini vurguladı. Madran, "Yüksek sıcaklık, aşırı yağış, toprak kayması, kuraklık ve ekstra yağışlar gibi faktörler büyük risk oluşturuyor" Örneğin, İzmir'de 1990’dan bu yana sağanak yağışların dört kat arttı” dedi.

“Ağaçlandırmaya önem vermeliyiz”

Madran, iklim krizinin büyük ölçüde insan faaliyetlerinden kaynaklandığını, fabrika bacalarından çıkan gazlar ve çevre kirliliğinin bu krizi tetiklediğini ifade etti. Ayrıca, orman yangınlarının iklim krizinin doğal bir sonucu olduğunu, ancak çoğunlukla insan eliyle meydana geldiğini ekledi. Madran sözlerini şöyle sürdürdü; "Ne kadar çok orman, meyve ağacı olursa ve suya, kuraklığa dayanıklı bitkiler yetiştirilirse, iklim krizinden o kadar korunabiliriz. Doğanın korunması ve sürdürülebilir çözümler bulunması için hep birlikte bilinçlenmeli ve harekete geçmeliyiz.”

Başkan Yıldız: “İklim krizine karşı çalışmak hepimizin sorumluluğu”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Belediyelerin, vatandaşların ve tüm sivil toplum kuruluşlarının el ele vererek doğayı korumak, karbon ayak izini azaltmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını yaygınlaştırmak zorunda olduğunu vurguladı. Başkan Yıldız, “

“İklim değişikliği artık yalnızca bilim insanlarının tartıştığı bir konu olmaktan çıktı; günlük hayatımızı etkileyen, su kaynaklarımızdan tarıma, ekonomiden sağlığa kadar her alanda hissedilen bir gerçeklik haline geldi. Bu nedenle Çiğli Belediyesi olarak, sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Geleceğimiz için sürdürülebilir bir yaşam inşa etme yolunda somut adımlar atmak ve toplumsal farkındalığı artırmak en önemli önceliklerimizden biri. Hepimiz biliyoruz ki bu mücadelede tek başına hareket etmek yeterli değil. Belediyeler, vatandaşlar ve tüm sivil toplum kuruluşları olarak el ele vererek doğayı korumak, karbon ayak izimizi azaltmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını yaygınlaştırmak zorundayız. Bu, hepimizin ortak sorumluluğudur ve unutmayalım, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak bizim elimizde. Çiğli Belediyesi olarak bu doğrultuda eğitimler, projeler ve kampanyalar düzenlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.