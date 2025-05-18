İzmir'de Çiğli Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkat çekmek ve sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.İZMİR (İGFA) - İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün öncülüğünde düzenlenen Dünya İklim Günü Bisiklet Turu, doğa dostu ulaşımı teşvik ederken çevre bilincini de ön plana çıkardı.

Koçtaş AVM önünden başlayan bisiklet turu, Çiğli’nin simgesi haline gelen Kuş Cenneti’nde sona erdi. Yaklaşık 46 kilometrelik parkuru tamamlayan bisikletçiler, pedal çevirerek hem fiziksel aktivitenin hem de çevreye duyarlı ulaşımın önemine dikkat çekti.

KUŞ CENNETİ'NDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TURU

Etkinliğe katılan vatandaşlar, doğa ile iç içe bir rotada ilerlemenin keyfini yaşarken, iklim değişikliğine karşı toplumsal bilincin artırılmasına katkı sundu. Öte yandan bisiklet turuna katılan doğaseverlere Kuş Cenneti’nde bulunan kuş türleri hakkında bilgi verildi ve bir sunum gerçekleştirildi.

İklim değişikliğinin yalnızca bugünün değil, geleceğin de en önemli sorunlarından biri olduğunu kaydeden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Çiğli Belediyesi olarak bu soruna kayıtsız kalamayız. Dünya İklim Günü kapsamında düzenlediğimiz bisiklet turu ile hem çevreye duyarlı ulaşım alışkanlıklarını teşvik etmeyi hem de toplumsal farkındalığı artırmayı amaçladık. Koçtaş AVM önünden başlayıp Kuş Cenneti’nde sona eren bu anlamlı yolculukta, vatandaşlarımızla birlikte doğaya saygı duyan, karbon ayak izimizi azaltan bir yaşam biçiminin mümkün olduğunu gösterdik. Her pedal darbesi, temiz bir gelecek için atılmış bir adımdı. Sürdürülebilir bir kent vizyonuyla hareket etmeye, doğayla uyumlu projeler üretmeye ve halkımızı bu süreçlere dahil etmeye devam edeceğiz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için hep birlikte çalışacağız” dedi.