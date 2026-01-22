İzmir genelinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış, Çiğli'de yaşamı kısa süreliğine olumsuz etkilerken, Çiğli Belediyesi ekipleri olası risklere karşı hızlı ve koordineli bir çalışma yürütüyor. Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla sahaya inen ekipler, ilçenin dört bir yanında aralıksız görev yapmaya devam ediyor.

İZMİR (İGFA) - Çiğli ilçesinde fırtına dolayısıyla devrilen ağaçlar ve kırılan dallar belediye ekipleri tarafından hızla kaldırılarak park ve yeşil alanlar güvenli hale getirildi.

Sağanak yağışın etkisiyle mazgal ve ızgaralarda biriken atıklar temizlenirken, yollarda oluşan su birikintileri vidanjörler aracılığıyla tahliye edilerek ulaşımda aksama yaşanmasının önüne geçildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağış sonrası oluşabilecek risklere karşı tüm mahallelerde saha taraması yaparak çöken yol ve zemin hasarı olup olmadığını inceledi. Yağıştan daha fazla etkilenen Ataşehir, Balatçık, Evka 5 ve Anadolu Caddesi çevresinde çalışmalar yoğunlaştırıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise vidanjörlerle yollarda biriken suları tahliye ederken, mazgallarda biriken atıkları temizledi.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, fırtına ve sağanak yağışın ardından yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekiplerin olumsuz hava koşullarının başladığı ilk andan itibaren sahada olduğunu vurgulayan Yıldız, Çiğli'de hiçbir yurttaşın mağdur edilmeyeceğini belirtti. Başkan Onur Emrah Yıldız, 'İzmir genelinde etkili olan fırtına ve sağanağa karşı tüm ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. İZSU ekiplerimizle de koordineli şekilde çalışıyoruz. Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu saatlerde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına anında müdahalede bulunduk. Çiğli'de hiçbir yurttaşımızı mağdur etmeyeceğiz' dedi.