Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kestel ilçesine bağlı 4 mahallede 11.500 metre uzunluğunda sathi kaplama gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Şahin Biba başkanlığında başlatılan ulaşım seferberliği kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla 17 ilçede yol ağını güçlendirmek için harekete geçti.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ağustos ayında il genelinde 106 kilometreden fazla sathi kaplama çalışmasına imza attı. Şahin Biba başkanlığında yürütülen kapsamlı saha taramaları neticesinde ihtiyacı tespit edilen noktalara yönelik hazırlanan bütüncül planlama dahilinde çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, eylül ayına da yoğun tempoyla çalıştı.

Çalışmalar kapsamında Kestel ilçesine bağlı Narlıdere, Kayacık, Nusretiye ve Gölcük mahallelerinin iç yolları ve bağlantı yollarında sathi kaplama gerçekleştirildi. Kullanım ömrünü tamamlamış ve yetersiz kalan toplam 11.500 metre uzunluğundaki yol, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen yoğun çalışmayla yenilendi. Yenileme çalışmasının yanı sıra mevcutta 7 metre olan yol genişliği de 10 metreye çıkarıldı. Çalışmanın tamamlanmasıyla beraber kırsal mahalleler arasında ulaşım konforu daha güvenli ve modern hale getirildi.