İzmir Çiğli Belediyesi, yaz aylarında sporu ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek için başlattığı Spor Okulları ile 18 farklı branşta bin 502 kursiyeri buluşturuyor.İZMİR (İGFA) - “7’den 70’e herkes için spor” anlayışıyla düzenlenen kurslarda; voleybol, basketbol, hareket eğitimi, taekwondo, akıl ve zeka oyunları, tenis, pilates, zumba, masa tenisi, yoga, reformer (bireysel), reformer (grup), fitness, futbol, izcilik, yüzme, satranç ve training gibi pek çok branşta eğitim veriliyor.

SPOR SALONLARI DOLUP TAŞIYOR

Atatürk Spor Salonu, Harmandalı Spor Salonu, Pelikan Spor Salonu, Flamingo Spor Salonu, Atatürk Stadı ile Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı Yüzme Havuzu ile tenis kortları, kursların merkezi konumunda. Yaz tatilini sporla değerlendiren kursiyerler, hem sağlıklı yaşamı destekliyor hem de yeni dostluklar kuruyor.

ÇİĞLİ SPORUN KALBİ OLUYOR

Bin 502 kursiyerin katılımıyla gerçekleşen Spor Okulları, Çiğli’yi adeta bir spor kentine dönüştürüyor. Çocuklardan yetişkinlere, gençlerden kadınlara kadar her kesim spora katılım gösterirken, Çiğli Belediyesi de sporun bir yaşam biçimi haline gelmesi için önemli bir adım atıyor.

BAŞKAN YILDIZ: “SPORU ÇİĞLİ’NİN HER MAHALLESİNE TAŞIYORUZ”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yaz boyunca devam eden spor okullarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Çiğli’de sporu bir ayrıcalık değil, herkesin ulaşabileceği bir hak olarak görüyoruz. Bu anlayışla, yaz boyunca 18 farklı branşta düzenlediğimiz spor kurslarımıza 7’den 70’e bin 502 hemşehrimiz katılıyor. Amacımız çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, gençlerimizi sporla buluşturmak ve her yaştan vatandaşımızın sağlıklı, dinamik ve mutlu bir yaşam sürmesini sağlamak. Atatürk Spor Salonu’ndan yüzme havuzumuza kadar birçok noktada kurslarımız dolup taşıyor. Çiğli’yi sadece İzmir’in değil, Türkiye’nin de örnek bir spor kentine dönüştürmek için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek.”