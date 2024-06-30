İzmir'in Çeşme ilçesinde Muhittin Dalgıç döneminde Hakan Kerman başkanlığında hayata geçirilen ve sonrasında başkanı Ömer Önal’ın istifası ile pasife edilen Çeşme Kent Konseyi, Başkan Lal Denizli ile yeniden hayata geçti.Çeşme Gündem / İZMİR (İGFA) - Çeşme Belediyesi’nin çağrısı ile bugün saat 11.00’da Ilıca Mahallesi Migros Üstünde bulunan Çeşme Belediyesi’ne ait salonda Çeşme Kent Konseyi Başkanı ve yürütme kurulu üyeleri belirlendi. Çeşme Kent Konseyi’nin yeni başkanı Ahmet Güler oldu.

Çeşme Kent Konseyi seçimine Siyasi Parti Temsilcileri’nden sadece CHP katılırken, çok sayıda STK temsilcisi, Oda başkanları, Kurum Kuruluş temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli konuşmasında, "Çeşme Kent Konseyi olarak, kentin geleceği için bir çok konuyu tartışmaktan imtina etmeyin, gerekirse belediyeyi bizleri de eleştirin.

Eleştiri kültürünü yanlış anlayan bir toplumuz, eleştiri bir şey kötü olduğu için değil, eksikse düzeltilmesi için yapılan bir şeydir, ben böyle düşünüyorum" diye konuştu.

Başkan Denizli’nin konuşması sonrasında oluşurulan Divan Başkanlığına Sedat Mutlu seçildi.

Ahmet Güler’in tek aday ve blok liste ile girdiği seçimde, alınan önergeler sonrasında Filiz Nur Ergeçgil de aday oldu. Her iki başkan adayının konuşmaları ardından yapılan oylamada Filiz Nur Ergeçgil 17 oyda kalırken, Ahmet Güler 51 oy aldı. Her iki aday da ilk turda çoğunluğun oyunu alamadığı için ikinci tura kalması gerekirken Filiz Nur Ergeçgil’in adaylıktan çekilmesiyle Ahmet Güler Çeşme Kent Konseyi’nin yeni başkanı oldu.

Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ahmet Güler, Kent Konseylerini hiç bir belediye başkanı istemediğini belirterek, "Kent Konseyleri çünkü dikenli bir gül bahçesi gibidir. Daha önce Çeşme’de yapılan seçimlerin nasıl yapıldığını biliyoruz, kent konseyinin nasıl etkisiz hale getirdiğini de… Bizim buradaki şansımız gencecik daha önce kent konseylerinde çalışmış, kent konseyinin ne olduğunu bilen bir başkanımız var. Kendisi de az önce söyledi gerekirse belediyeyi eleştirebiliriz. Sistematik bir çalışmayla ve seçilen genç yürütme kurulumuzla Çeşme için çok iyi projeler yapmak istiyoruz. Çeşme Kent Konseyi olarak her düşünceye her görüşe açık olacağız bunun sözünü buradan veriyorum” diye konuştu.

Çeşme Kent Konseyi Yürütme Kurulu şu isimlerden oluştu: Ayfer İbili, Duygu Elbir, Ebru Tuğgan, Elif Demirelli, Ersan Ülgen, Ezher Zengin, Hakan Aktaş, İsmet Saygı, Kazım Beyaz, Kerem Ünsal, Murat Özersoy, Münür Özer, Nadire Erol, Nermin Ekinci, Savaş Tüz, Seher Gacar, Serkan Yurttaş, Sevgi Duman, Tanju Kondal ve Umut Akbaykal.