İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yurttaşların kullanmadıkları eşyaları değerlendirmesi için düzenlediği “İkinci El Pazarı” etkinliği büyük ilgi gördü. Hem aile bütçesine katkı sağlamayı hem de ihtiyaç sahiplerini desteklemeyi amaçlayan pazarlar Bayraklı ve Konak'tan sonra Buca'da da açıldı. Bir sonraki pazar 5 Ekim'de Karabağlar'da olacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında “İzmir’de Paylaşımın En Güzel Hali” sloganı ile hayata geçirdiği “İkinci El Pazarı” etkinliği memnuniyet oluşturdu. Dayanışmanın büyütülmesi, aile bütçelerine katkı sağlanması ve israfın önlenmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın Karşıyaka’daki görevi sırasında faaliyete alınmasına öncülük ettiği proje Bayraklı, Konak ve Buca'da başladı. İkinci el pazarlarının diğer ilçelere de yayılması hedefleniyor.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Buca'da Kozağaç Mahallesi’nde düzenlenen ikinci el pazarı da Bayraklı ve Konak’ta olduğu gibi büyük ilgi gördü. Tezgahta ürünlerini sergileyenler aile bütçelerine katkı sağlarken alışverişe gelenler de ihtiyaçlarını bütçelerine uygun bir şekilde alma imkanı yakaladı. İzmir’de dayanışmayı büyütmeyi, aile ekonomilerine katkı sağlamayı ve israfı önlemeyi amaçlayan çalışma yüzleri güldürdü.

Yurttaşlar, kullanılabilir durumdaki eşyaların yeniden değerlendirilmesini teşvik eden uygulama için bizvariz.izmir.bel.tr adresi üzerinden ikamet ettikleri ilçeyi seçerek başvuru yapıyor. İkinci el kullanımının yaygınlaştırılmasını, çevre dostu bir tüketim anlayışının geliştirilmesini ve dayanışma kültürünün güçlendirilmesini hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi aynı yöntemle başvuruları almaya devam edecek. Bir sonraki pazar 5 Ekim 2025 tarihinde Karabağlar’ın Kibar Mahallesi’nde kurulacak.