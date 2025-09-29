Türkiye Yüzyılı vizyonuyla şekillenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği, İzmir’de 23 bin öğrenciyi yapay zekâ ve dijital dönüşümle buluşturdu; eğitimde yenilikçi yaklaşımlar ve kültürel değerler bir araya geldi.

İZMİR (İGFA) - İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğiyle TÜBİTAK 4007 programı kapsamında düzenlenen “İkiz Dönüşümün İzinde: Teknoloji ve Bilim Şenliği” kapanış programı, İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Programa; İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Samur, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Yeşildere İmre, İzmir İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, İzmir İl Millî Eğitim Şube Müdürü Doç. Dr. Özden Ölmez Ceylan, İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminden Dr. Feriha Hande İdil, Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyeleri ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Program, Cumhurbaşkanlığının “Türkiye Yüzyılı Vizyonu’’, “Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi’’ ve 12. Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda, Türkiye'nin dijital ve yeşil dönüşüm yolculuğuna katkı sağlayan “TÜBİTAK 4007 İkiz Dönüşümün İzinde: Teknoloji ve Bilim Şenliği’’ kapanış videosunun izlenmesiyle başladı.

Proje Yürütücüsü Dr. Feriha Hande İdil, konuşmasında şenlik boyunca İzmir’in 30 ilçesinden 23200 öğrencinin katılımıyla 65 farklı atölyenin gerçekleştirildiğini söyledi. Kültürel değerlerle zenginleştirilen bu şenliğin; sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve teknoloji konularında paylaşımlar yapılmasına alan açtığını ifade eden İdil, “Şenliğin gerçekleşmesine destek veren İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi'ye, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Yeşildere İmre’ye ve her zaman bizlere yardımını esirgemeyen Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Samur’a teşekkürlerimi sunuyorum.’’ dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Yeşildere İmre, konuşmasında şunları kaydetti:

“İki gündür kampüsümüzdeki atölyelerde öğretmenlerin öğrencilerle bir arada olması, bizi çok mutlu etti. Bu şenliğin, çocuklarımıza bilim sevgisinin temelini attığını ve gençlerimizin zihinlerinde güzel anılar bıraktığını umuyoruz. Projemize destek veren Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz’a, İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi'ye, emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerimi sunuyorum.’’

YAPAY ZEKÂ EŞLİĞİNDE EĞİTİMDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR

‘‘Eğitimde Yapay Zekâ’’ konulu seminer, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Samur tarafından gerçekleştirildi.

Seminerde, öğretmenlerin eğitim ve değerlendirme süreçlerinde kullanabilecekleri güvenilir program seçimlerinin altını çizen Prof. Dr. Yavuz Samur, son bir yıl içerisinde, insanların yapay zekâ kullanım amaçlarının değişimiyle ortaya çıkan sonuçları, katılımcılara aktardı. ‘‘Yapay zekayı eğitim sistemine dahil ederek daha güçlü eğitmenler yetiştirmeliyiz’’ diyen Prof. Dr. Yavuz Samur, yapay zekâyla birlikte kaybolan mesleklerin yanında, hayatımıza yeni girecek mesleklerin de olacağını ifade etti. Ayrıca Samur, ‘‘Öğrencilere, okullarda vermemiz gereken en önemli iki başlık; yapay zekâ okur-yazarlığı ve yapay zekâ etiğidir. Tabi ki öğretmen olarak bizlerin de teknolojik gelişmelere açık olmamız gereklidir.’’ dedi.

YAPAY ZEKA İLE MESLEKÎ EĞİTİM VURGUSU

Yapay zekâ konusunda eğitim camiasının birlikte hareket etmesinin önemini vurgulayan İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, yapay zekâ etkilerinin öğrencilere doğru aktarılması gerektiğinin altını çizdi. ‘‘İzmir eğitim ailesi olarak bizler, girişimcilik ruhuna sahip olmalı, teknolojik anlamda gelişmelere ayak uydurabilmeliyiz. Yapay zekâ ile mesleki eğitimi kararlılıkla zenginleştirmeye devam edeceğiz.’’ diyerek sözlerine şunları ekledi:

‘‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çocuklarımızın kalbine dokunan eğitim sistemimizde yapay zekayı arkamıza alarak kendimizi yenilemeli ve geliştirmeliyiz. Evlatlarımızın karşısına, Yunus Emre’lerden, Mevlana’lardan beslenerek çıkmalıyız. Geleceğe dair umutlarımızı zenginleştiren değerli meslektaşlarıma ve bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’

Program, öğretim üyeleriyle öğretmenlere katılım belgelerinin takdim edilmesinin ardından toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.