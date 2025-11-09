Sakarya Trabzonlular Derneği, kentte faaliyet gösteren il dernek başkanlarını kahvaltı programında misafir etti. Birlik ve dayanışma amacıyla düzenlenen programda bağımlılıkla mücadeleye dair önemli bilgiler paylaşıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Trabzonlular Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Sakarya Denetimli Serbestlik İl Müdürü Murat Zekeriya Demirbacak ve Prof. Dr. Yusuf Genç konuk olarak katıldı. Programda bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmanın önemi vurgulandı.

Kahvaltı sonrasında gerçekleştirilen bilgilendirme oturumunda, Murat Zekeriya Demirbacak ve Prof. Dr. Yusuf Genç bağımlılığın toplumsal etkilerine dikkat çekerek, bu konuda bireysel ve kurumsal iş birliğinin önemini anlattı. Katılımcılar, toplumun her kesimini etkileyen bağımlılık sorununa karşı ortak farkındalık ve dayanışma çağrısında bulundu.

Programa Sakarya Trabzonlular Derneği Başkanı İsmet Kartal, başkan yardımcıları Ahmet Akyüz ve Fevzi Gürsoy ile çok sayıda dernek yöneticisi katıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, dernekler arasında iletişimin güçlendirilmesi ve ortak sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulunuldu.

Dernek Başkanı İsmet Kartal, programa katılan tüm dernek başkanlarına teşekkür ederek, 'Bu tür buluşmalar dostluğu pekiştiriyor, aynı zamanda ortak sorunlara karşı birlikte hareket etme bilincini güçlendiriyor. Bağımlılıkla mücadelede de ortak bir duruş sergilemek en büyük hedefimizdir.' dedi.