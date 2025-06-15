İzmir Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin güven ve huzur içinde LGS'ye girmesini sağlamak amacıyla bir dizi önlem aldı. Sınava geç kalan öğrenciler ise zabıta ekipleri tarafından sınav merkezlerine ulaştırıldı.İZMİR (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının öncesinde öğrencilerin güven ve huzurla sınava girmesini sağlamak için toplu taşımada sefer sıklığını artıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, sınav günü öğrencilere ve velilere desteğini sürdürdü.

Zabıta Daire Başkanlığı sınav merkezlerinin çevresinde gürültü kaynaklarını önledi. Trafik ve güvenlik önlemi aldı. Sınava geç kalan öğrenciler ise zabıta ekipleri tarafından sınav merkezlerine ulaştırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sosyal medya hesaplarından dün yaptığı paylaşımda “Hayallerinizi gerçekleştirmek için atacağınız bu önemli adımda sizlere yürekten inanıyor, Liselere Geçiş Sınavı'nda hepinize başarılar diliyorum. Bizler her zaman yanınızda olmaya ve sizleri desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.