Adalet Bakanlığı, vatandaşın erişimini kolaylaştıran ve yargı-icra süreçlerini hızlandıran güncellemeleri devreye aldı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanlığı, UYAP güncellemesi ile dijital adalet altyapısını güçlendirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, vatandaşların adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştıran; elektronik başvuru, ödeme, sorgulama ve takip imkânlarını genişleten yeni uygulamaların hayata geçirildiği belirtildi.

YARGI VE İCRA İŞLEMLERİ DİJİTALLEŞTİ

Bakanlığın açıklamasına göre, gerçek kişiler için sunulan banka sorgulama imkânı tüzel kişileri de kapsayacak şekilde genişletildi. Ayrıca İcra Ceza Mahkemelerinde resen e-duruşma yapılabilmesini sağlayan düzenleme uygulamaya alındı.

Hissedarlar arasındaki açık artırmalarda yalnızca hak sahibi hissedarların ihaleye katılabilmesini sağlayan kontroller devreye girerken, nafaka tutarının değiştiği dosyalarda eski ve yeni tutarların ilgili dönemlere göre hesaplanabilmesi için sistem güncellendi.

VATANDAŞ PORTALI'NDA YENİ HİZMETLER

UYAP Vatandaş Portalı üzerinden elektronik başvuru ve başvuru takibi için yeni bir kanal açıldı. Ayrıca 4060 UYAP SMS hizmetinde başvuru ve abonelik iptali işlemlerine de portal üzerinden erişim imkânı sağlandı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarına vatandaş portalı üzerinden gönderilen dilekçelerin artık portalda görüntülenebildiği bildirildi. Adli para cezalarının UYAP üzerinden çevrim içi ödenebilmesine yönelik entegrasyonun da pilot adliyede hayata geçirileceği aktarıldı. Güncelleme kapsamında borçluların şirket ortaklık bilgilerinin sorgulanabilmesi ve şirket ortaklığının haczine ilişkin taleplerin Avukat Portal üzerinden elektronik olarak iletilebilmesi de sağlandı.

İcra dosyalarında kullanılan entegrasyon sorgularına firma ortaklık bilgileri eklenirken, ücretli entegrasyon sorgularında uygulanan 60 dakikalık süre sınırı kaldırıldı. Tebligat işlemlerinde ise 18 yaşından küçük kişilerin seçilmesi halinde kullanıcıyı uyaran bir kontrol mekanizması devreye alındı.

Adalet Bakanlığı, bu yeniliklerle birlikte hem vatandaşların hem de yargı ve icra birimlerinin işlemlerinin daha hızlı, güvenli ve etkin şekilde yürütülmesinin hedeflendiğini vurguladı.