İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, gençleri yapay zekâ teknolojileriyle buluşturacak 'AI Bootcamp 101' eğitimini 4-5 Aralık'ta Halkapınar Dijital Gençlik Merkezi'nde düzenleyecek. Program, katılımcıların yapay zekâ destekli projeler geliştirerek eğitimden somut çıktılarla ayrılmasını hedefliyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin dijital dönüşüm çağında gereken yetkinlikleri kazanması için çalışmalarını sürdürüyor. Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü bünyesindeki Dijital Gençlik Merkezi, 4-5 Aralık tarihlerinde 'AI Bootcamp 101: Temel Kavramlar ve Proje Uygulaması' eğitimine ev sahipliği yapacak.

Etkinlik, Avrupa Birliği'nin finansmanıyla, Türkiye Belediyeler Birliği'nin nihai faydalanıcı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) ise uygulayıcı olduğu 'Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi' kapsamında hayata geçiriliyor.

Halkapınar Dijital Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek eğitim, yüksek makine mühendisi Nur Yardım tarafından verilecek. Katılımcılar iki günlük programda yapay zekânın teorik temellerini öğrenmenin yanı sıra, teknolojiye mentör desteği gibi nasıl başvurabileceklerini de uygulamalı olarak deneyimleyecek.

Eğitimde gençlere; fikir geliştirme, fizibilite analizleri, raporlama teknikleri ve yapay zekâ araçlarının proje süreçlerine entegrasyonu gibi konularda kapsamlı içerikler sunulacak. Bootcamp'in sonunda katılımcıların merkezden somut bir proje çıktısıyla ayrılması hedefleniyor.

16-30 YAŞ ARASI GENÇLERE ÜCRETSİZ

Program, 16-30 yaş arası gençlerin katılımına açık olacak. Yapay zekânın çalışma prensipleri, etik tartışmaları, güncel kullanım alanları, fikirden uygulamaya uzanan süreç ve yapay zekâ destekli proje geliştirme adımları eğitim kapsamında ele alınacak.

Kontenjanla sınırlı ve ücretsiz olan eğitime katılmak isteyen gençler, başvurularını ibbmeslekfabrikasi.com üzerinden yapabiliyor. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler 0232 293 17 20 numaralı telefondan Meslek Fabrikası'na ulaşabiliyor.