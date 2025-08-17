İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ödemiş Gölcük Yaylası Yağlı Güreşleri’ne katılarak ata sporuna destek mesajı verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nde yağlı güreş branşının açılacağını müjdeleyen Başkan Tugay, sporcuların dünya ve olimpiyat şampiyonu olarak İzmir’in adını duyuracağını söyledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ödemiş’te düzenlenen Gölcük Yaylası Yağlı Güreşleri’ne katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte 500’e yakın sporcu ve 30’dan fazla başpehlivan mücadele etti.

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan’ın ev sahipliğindeki programa ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tugay, davul ve zurnalarla karşılandı.“Güreşçilerimiz Milli Marşı Çaldıracak”Başkan Tugay, konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Güreş, Türklerin ata sporu. Sporcularımızın olimpiyatlarda milli marşımızı çaldırmasını, bayrağımızı dalgalandırmasını istiyoruz. Bunun için gençlerimize sahip çıkacağız. Geleneklerimize ve değerlerimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nde yağlı güreş branşının açılacağını müjdeleyerek, “Sporcularımız dünya ve olimpiyat şampiyonu olacak, İzmir’in adını dünyaya duyuracak,” diye ekledi.Ödemiş’ten TeşekkürÖdemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, organizasyonun daha kapsamlı hale geldiğini belirterek, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne destekleri için teşekkür ediyoruz. Ata sporumuzu geleneksel hale getirerek nice organizasyonlarda buluşalım” dedi.

Tören, Tugay’a teşekkür plaketi sunulması ve kura çekimiyle sona erdi.