İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 sanat eğitimi dönemini başlatıyor. Dans, müzik, oyunculuk gibi eğitimlerin yanı sıra koro çalışmaları için de eğitim ve seçme tarihleri ile başvuru koşulları belli oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sanat eğitimleri başlıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Etkinlik ve Organizasyon Şube Müdürlüğü Sanat Eğitimleri Birimi tarafından düzenlenen program kapsamında başlangıç seviyesi Çağdaş Dans Hareket Tekniği Eğitimi, başlangıç seviyesi Temel Playback Tiyatro Eğitimi, başlangıç seviyesi Temel Oyunculuk Eğitimi ile Sahneye Yönelik Hareket Eğitimi verilecek. Eğitimler için seçmeler de yapılacak.

Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Korosu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Rengâhenk Türk Müziği Korosu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gelenekten Geleceğe Gençlik Korosu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Korosu da yeni sezonda seçilen koristleriyle çalışmalarına başlayacak.

Başvurular, https://www.izmir.art/ sitesi üzerinden yapılabiliyor.