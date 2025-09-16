Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen “Okul Öncesi Şenliği”, Serdivan Millet Bahçesi’nde yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

SAKARYA (İGFA) - Şenliğe Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Ak Parti Sakarya Milletvekili ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan, Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Hilmi Kızılcık, Sakarya İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, millî eğitim yöneticileri, kamu kurum temsilcileri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

“Birlikte Öğrenen, Birlikte Büyüyen Çocuklar” Temasıyla Geleceğe Yatırım

2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi kapsamında çocukların çok yönlü gelişimini desteklemek, aile-çocuk-okul iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte; bilim atölyelerinden sanata, eğitsel oyunlardan sportif faaliyetlere kadar birçok etkinlik yer aldı.

Çocuklardan Unutulmaz Karşılama

Etkinlik, masal kahramanı kostümleri giymiş çocukların protokolü karşılamasıyla başladı. Ardından Türk büyüklerini temsil eden kıyafetlerle oluşturulan kortej ve öğrenci mehter takımının gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı.

Vali Doğan: “Çocuklara Yapılan Yatırım Türkiye’nin Geleceğine Yapılan Yatırımdır”

Vali Rahmi Doğan, “Evlatlarımız bu ülkenin en kıymetli hazinesidir. Onlara yapılan her yatırım, Türkiye’nin geleceğine yapılan yatırımdır” diyerek okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekti. Milletvekili Çiğdem Erdoğan ise %95’e ulaşan okullaşma oranıyla her çocuğun eşit şartlarda eğitim aldığını vurguladı. Temel Eğitim Genel Müdürü Savaşçı, şenliğin artık 81 ilde eş zamanlı kutlandığını belirtti.

İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, “Bu şenlik, Türkiye Yüzyılı’nın eğitim vizyonunun sahadaki en güzel yansımalarından biridir” diyerek okul öncesi eğitimin çocukların hayat yolculuğundaki ilk adımı olduğunu vurguladı.

Açılış ve Bayrak Töreni

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen kurdele kesimi, şenliğin resmen başlamasını sağladı. Protokole robot aracılığıyla Türk Bayrağı takdimi ve “Ailemle Eğitim Yolculuğum” Atölyesi’nde bayrağın protokol, öğrenci ve veliler eşliğinde çerçevelenmesi, günün en anlamlı anları arasında yer aldı.

Atölyeler, Gösteriler ve Anı Köşesi

Etkinlik kapsamında, 9 atölye içinde kurulan 27 öğrenme merkezi ziyaret edildi. Çocukların hazırladığı çalışmalar büyük ilgi gördü. Halk oyunları gösterisi izleyenlere keyifli anlar yaşatırken, “Köklerden Geleceğe Nefes” anı köşesinde yapılan el baskılarıyla hatıra ağacı oluşturuldu.

Çocuklar Öğrendi, Eğlendi, Hayal Kurdu

Şenlik boyunca çocuklar bilim atölyelerinde temel bilim kavramlarıyla tanışırken sanat atölyelerinde yaratıcılıklarını ortaya koydu. Eğitsel oyunlar, masal etkinlikleri ve sportif faaliyetlerle gün boyunca hem eğlendiler hem de öğrendiler. Şenlik alanında kurulan stantlar ve gösteriler ise velilerden tam not aldı.

Geleceğin Türkiye Yüzyılının Mimarları: Bugünün Minikleri

Katılımcıların ortak mesajı; çocukların erken yaşta nitelikli eğitimle buluşturulmasının, hem bireysel başarıları hem de toplumsal kalkınmayı doğrudan etkilediği yönündeydi. Sakarya’da okul öncesi eğitim alanında gelinen nokta, Türkiye Yüzyılı hedeflerinin sahaya nasıl yansıdığının somut bir göstergesi oldu.

Teşekkür ve Takdir

Etkinlik sonunda öğretmenler, veliler ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür edilirken, şenliğin geleneksel hale getirilmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.