İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nde olağanüstü genel kurul gerçekleşti. Seçimde kulübün yeni başkanı İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu, Celal Atik Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel Kurula 240 üyeden 127’si katıldı. Divan Kurulu seçimiyle başlayan kongrede yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları görüşülerek ibraz edildi. Bütçe ve yeni dönem faaliyet raporları oy birliğiyle kabul edildi. Ardından yapılan seçimde İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün yeni yönetim kurulu oy birliğiyle göreve getirildi.

Kulübün yeni başkanı ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün yeni başkanı Berkhan Alptekin, görevi devreden önceki dönem kulüp başkanı Ertuğrul Tugay’a teşekkür ederek plaket takdim etti.

Toplantıda konuşan Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, sporun toplumsal değeri ve kent yaşamına katkısına dikkat çekerek, “Yeni yönetimle birlikte spor politikalarının daha da geliştirileceğine inanıyorum. Geçmiş dönemde emeği geçen tüm yöneticilere teşekkür eder, yeni yönetime başarılar dilerim” dedi.

Görevini devreden Ertuğrul Tugay, “13 Şubat’ta şahsıma verilen bu onurlu görevi bugün devrediyorum. Bana bu gururu yaşatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay’a teşekkür ederim. Hayatım boyunca pek çok deneyim yaşadım. Olgunlaşmanın bir parçası da yeri geldiğinde görevi devretmektir. Sevgi ve saygıyla yürüttüğüm görevimde tüm çalışma arkadaşlarıma ve destek olan herkese minnettarım. Yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum” diye konuştu.

SPORA ERİŞİMİ KISITLI ÇOCUKLARA POZİTİF AYRIMCILIK

Görevi devralan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Berkhan Alptekin ise “Yeni dönemde spora erişimi kısıtlı çocuklarımıza daha fazla pozitif ayrımcılık yapacağız. Antrenörlerimizin daha iyi hizmet vermesi için gereken adımları atacağız. İlçe belediyelerle iş birliğimizi artıracağız. Kulübümüz büyük bir aile ve biz bu aileyi daha ileriye taşımak için çalışacağız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’a da şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Yönetim Kurulu’nda şu isimler yer aldı: Berkhan Alptekin, Kaan Akacun, Sabit Duran, Savaş Akıncı, Tuğçe Gülcüler, Gürcan Temizel, Mehmet Mithat Salepcipoğlu, Ahmet Soner Emre, Önder Koç, Aras Kaynarca, Erhan Erdil.

Disiplin Kurulu; Cenk Erdöl, Hilmi Aksoy, Gökhan Daca, Ali Kemal Elitaş, Samir Gürkan Genç’ten oluşurken, Denetim Kurulu’nda da Selçuk Mete Yazıcı, Mustafa Ağme, İlker Akçe yer aldı.