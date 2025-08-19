İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca’nın simge noktalarından Şirinyer Beyazıt Aykut Parkı’nı baştan sona yenileyerek Bucalılara modern ve güvenli bir sosyal alan sunmaya hazırlanıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Şirinyer Beyazıt Aykut Parkı’nı yeniliyor. Çalışmaları yerinde inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, eylül ayı başında hizmete açılacak parkın yeni yüzüyle Bucalıların güvenle vakit geçirebilecekleri bir sosyal alana dönüşeceğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Buca’da yenileme çalışmalarının devam ettiği Şirinyer Beyazıt Aykut Parkı’nda incelemelerde bulundu. Buca’nın en işlek noktası Şirinyer’deki parkta yürütülen çalışmalar hakkında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Halit Çelik’ten bilgi alan Başkan Tugay, yurttaşlarla da sohbet ederek taleplerini dinledi.

MODÜLER TUVALET YERLEŞTİRİLDİ

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Menderes Caddesi ve Mehmet Akif Caddesi kesişiminde yer alan parkta kısa sürede önemli çalışmalar yaptı. Alanın zemin döşemeleri, kaldırımları yenilendi. Yurttaşların talebi üzerine park içerisine modüler tuvalet yerleştirildi.

HALK DAHA AKTİF KULLANACAK

Eylül ayı başında hizmete alınması planlanan parkın aydınlatması güçlendirilecek. Böylelikle park halkın günün her saati güvenle oturabileceği, yeni sosyal donatı ve oturma alanları ile keyifle zaman geçirebileceği cazibe merkezine dönüşecek. İlçenin simgeleri arasında yer alan parkta bulunan atıl durumdaki şelaleli havuzun yerine daha modern bir havuz yapılacak. Parka yeni yeşil alanlar kazandırılacak.