İzmir Bornova Belediyesi, Atatürk Mahallesi’ne Kıbrıs Parkı’nı kazandırıyor. Parkta KKTC’nin Kurucu Lideri Rauf Denktaş, Kıbrıs Barış Harekatı’nın mimarı Bülent Ecevit ve Kıbrıs Şehitleri anısına dikilecek anıtlar yer alacak.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde 27 Ocak’ta, Denktaş’ın doğum gününde açılması planlanan park, tarihi bir vefa sembolü olmasının yanı sıra mahalle sakinleri için sosyal bir yaşam alanı olacak. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, parkın açılışında Kıbrıs’tan laleler getirilerek ana ve yavru vatan arasındaki bağın güçlendirileceğini belirtti.

Atatürk Mahallesi’nde Hürriyet, Barbaros ve Türkay Caddeleri’nin kesişim noktasında, mevcut atıl durumdaki park alanı Kıbrıs Parkı olarak yeniden düzenlenecek.

Kuzey Kıbrıs’a vefa: Rauf Denktaş'ın anıtı konulacak

Parkta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın büstü yer alacak. Ayrıca, Kıbrıs Barış Harekatı’nın mimarı Bülent Ecevit ile Kıbrıs Şehitleri’nin isimlerinin bulunduğu anıtlar dikilecek. Parkın içinde Napan Kafe adıyla mahalle sakinlerinin keyifle vakit geçirebileceği bir kafeterya da hizmet verecek.

Başkan Eşki: “Kıbrıs mücadelesini gelecek kuşaklara anlatacağız”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, park alanında yaptığı incelemelerde vatandaşlarla bir araya gelerek projeyi tanıttı. Başkan Eşki, “Kıbrıs bizim için çok önemli. Bu mücadeleyi ve insanlarımızın güveni ve huzuru için şehit olan kahramanlarımızı unutturmamak adına bu parkı yapıyoruz. Orada yaşananları her fırsatta gelecek kuşaklara anlatmamız gerekiyor. 27 Ocak’ta, Rauf Denktaş’ın doğum gününde parkın açılışını yapmayı planlıyoruz. O gün Kıbrıs’tan laleler getirecek, Bornova’dan Lefkoşa’ya Denktaş’ın anıtına laleler göndereceğiz. Bu gelenekle ana ve yavru vatan arasındaki bağı her yıl güçlendireceğiz” dedi.