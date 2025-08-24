İzmir'de Bornova Belediyesi’nin ücretsiz eğitim desteği verdiği BELGEM, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı’na hızlandırılmış programla başlayacak. 2 bin öğrenciye ulaşması beklenen merkezde tüm yayınlar ücretsiz sağlanırken, rehberlik ve deneme sınavı desteği de veriliyor.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi’nin yıllardır ücretsiz eğitim desteği sunduğu Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (BELGEM), 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı’na hızlandırılmış programla giriyor.

YKS ve LYS sınav grupları için hazırlanan bu özel programda öğrenciler, 2 hafta boyunca hafta içi her gün 09.00-12.00 saatleri arasında toplam 40 saat ders görecek. 8 Eylül’de okulların açılmasıyla birlikte normal sisteme geçilecek ve tüm sınıflarda dersler başlayacak. BELGEM’de tatil günleri bu yıl da yine Pazar ve Pazartesi olacak.

BELGEM’de 4. ve 5. sınıflara İngilizce, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf ve mezun öğrencilere ise tüm derslerde eğitim veriliyor. Bu yıl 1.800 öğrenci kayıt yaptırırken, açılacak ek kontenjanlarla birlikte bu sayının 2.000’e ulaşması bekleniyor.

Öğrencilere tüm ders materyalleri ücretsiz olarak sağlanırken, düzenli aralıklarla aylık deneme sınavları yapılıyor. Ayrıca rehber öğretmenler aracılığıyla özellikle sınav gruplarına birebir danışmanlık hizmeti sunuluyor. BELGEM’den yalnızca Bornova’da ikamet eden ya da Bornova’daki okullarda eğitim gören öğrenciler yararlanabiliyor.

55 KİŞİLİK GÜÇLÜ KADRO

BELGEM’in eğitim kadrosunda 46 öğretmen ve 3 idareci görev yapıyor. Ayrıca 2 temizlik personeli, 2 güvenlik görevlisi ve 2 kantin görevlisi bulunuyor. Bu yıl ilk kez hizmet verecek kantin de öğrencilerin kullanımına açıldı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, BELGEM’in yıllardır binlerce öğrencinin başarı yolculuğunda önemli bir destek olduğunu belirterek; “Eğitimde fırsat eşitliği bizim en temel önceliğimiz. BELGEM’de hiçbir ücret talep etmeden öğrencilerimize kaliteli bir eğitim imkânı sunuyoruz. Yayın desteğinden deneme sınavlarına, rehberlik hizmetlerinden sosyal alanlara kadar her şeyi düşündük. Gençlerimizin hayallerine giden yolda yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.