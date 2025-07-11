İzmir'de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Ege Bölgesi Yörük Türkmen Dernekler Federasyonu üyeleri ile kahvaltıda buluştu.İZMİR (İGFA) - Bornova'da Oba Yörük Türkmen Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte Federasyon Başkanı Ramazan Dumanlı ile görüşen Başkan Eşki, yörük kültürünü daha kapsamlı biçimde tanıtacak bir Yörük Çadırının Bornova’ya kazandırılması için yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıda önümüzdeki yıl yapılması planlanan Yörük festivali için de ilk adım atıldı.

Yörüklerin toplumun önemli bir mihenk taşı olduğuna dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Önümüzdeki yıl yapılması planlanan festival için Bornova Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapacağız. Bu festivalde yörüklerimiz tarihleri ve gelenekleriyle bizlerle olacak. Gençlerimize bunları anlatmalarını istiyoruz” dedi.

Ege Bölgesi Yörük Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Ramazan Dumanlı ise yörük kültürünün tanıtılması için yaptığı çalışmalar nedeniyle Başkan Eşki’ye teşekkür etti.