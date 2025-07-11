Kayseri Talas Belediyesi, geçmişin bilgi hazinelerini geleceğe taşıyan özel bir projeyi daha hayata geçiriyor. Kitapların ruhuna yakışır ahşap dükkânları, nostaljik atmosferi ve kültürel dokusuyla dikkat çeken Sahaflar Çarşısı, yarın saat 19.00’da düzenlenecek törenle kapılarını kitapseverlere açıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas’ın tarihî mirasını yaşatan Yenidoğan Mahallesi Çimenli Caddesi üzerindeki Hocalı Parkı içinde konumlanan çarşı, hem görsel hem de kültürel açıdan ilçeye ayrı bir soluk getirecek. Sahaflar Çarşısı eski kitaplara, dergilere ve nadide eserleri yeniden gün yüzüne çıkartacak, Kayseri’nin kültür haritasında yeni bir uğrak noktası olacak.

Açılışa ilişkin açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kitapların zamanları aşıp insanları birleştiren en büyük köprülerden biri olduğuna vurgu yaptı.

“KİTAPLARLA BERABER KÜLTÜR DE NEFES ALACAK”

Başkan Yalçın, çarşının şehrin kültürel kimliğine yeni bir soluk getireceğini belirterek, “Sahaflar, bir toplumun hafızasını saklayan gönül insanlarıdır. Biz de bu çarşı ile Talas’ta sadece kitapların değil, geçmişin, hikâyelerin ve kültürün de nefes alacağı bir mekân oluşturduk. Gençlerin merakla, büyüklerin özlemle dolaşacağı mürekkep kokusunun ağaç kokusuna karıştığı bu çarşı, şehrimizin kültürel kimliğini pekiştirecek. Her yaştan hemşehrimizi bu anlamlı açılışa bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Talas Belediyesi’nin kültürel kalkınmaya verdiği önemin bir göstergesi olan Sahaflar Çarşısı, hem yerel esnafa yeni bir alan açacak hem de kültürel mirasın canlı tutulmasına katkı sağlayacak.