Bornova Belediyesi'nin Hobi ve Beceri Edindirme Yaz Kursları, 10 farklı merkezde 25 branşta 1.706 kursiyeri sanat, spor ve kültürle buluşturuyor. 5 yaşından 80 yaşına kadar her kesime hitap eden kurslar, özellikle çocukların yaz tatilini verimli ve üretken geçirmesini sağlarken, yaşam boyu öğrenme anlayışını da güçlendiriyor. 2026 yılı içinde kış ve yaz dönemlerinde kurslardan yararlanan toplam kursiyer sayısı ise 3.813'e ulaştı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi'nin Hobi ve Beceri Edindirme Yaz Kursları, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan Bornovalıya dolu dolu bir yaz yaşatıyor. Okulların kapanmasıyla birlikte başlayan kurslarda çocuklar tatillerini sanatla, müzikle, sporla ve kültürel etkinliklerle değerlendirirken, 5 yaşından 80 yaşına kadar uzanan geniş yaş aralığındaki kursiyerler de yeni beceriler kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bornova Belediyesi tarafından 3-14 Haziran 2026 tarihleri arasında alınan kayıtların ardından başlayan Yaz Dönemi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları, 29 Haziran-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Yaz döneminde 1.706 kursiyer için 424 sınıf oluşturulurken, kursiyerler 25 farklı branşta eğitim alıyor. Akıl Oyunları, Bağlama, Bale, Bendir, Çalgı Yapım Atölyesi, Çocuk Korosu, El Sanatları, Ev Tekstili, Elektro Gitar, Fotoğrafçılık, Gitar, Halk Oyunları, Kadın Korosu, Kanun, Keman, Konservatuvar Hazırlık, Latin Dansları, Modern Dans, Piyano, Resim, Satranç, Seramik, Sirtaki, Vurmalı Çalgılar ve Zumba kursları yaz boyunca yoğun ilgi görüyor.

10 FARKLI MERKEZDE EĞİTİM

Bornova Belediyesi, kurslarını ilçenin farklı noktalarındaki 10 ayrı eğitim merkezinde sürdürüyor. Bornova Merkez'den Çamdibi'ne, Altındağ'dan Pınarbaşı'na, Naldöken'den Evka 3'e kadar birçok noktada verilen eğitimler sayesinde vatandaşlar yaşadıkları bölgeye yakın merkezlerde kurslara katılabiliyor.

Alanında deneyimli eğitmen kadrosu tarafından verilen kurslar, hem çocukların hem de yetişkinlerin yeteneklerini geliştirmelerine, sosyal bağlarını güçlendirmelerine ve üretken bir yaz dönemi geçirmelerine katkı sağlıyor. Çalgı Yapım Atölyesi ise eğitmen Erkan Çabuk'un atölyesinde uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor.

Ayrıca kapsayıcı çalışmalar kapsamında Çamdibi'nde özel gereksinimli bireyler için ritim grubu eğitimi verilirken, Naldöken ve Pınarbaşı'nda ücretsiz atölyeler düzenleniyor.

KIŞ DÖNEMİNDE DE BİNLERCE KİŞİ EĞİTİM ALDI

Bornova Belediyesi'nin Hobi ve Beceri Edindirme Kursları yılın tamamına yayılan eğitim anlayışıyla dikkat çekiyor. 2025-2026 Kış Dönemi'nde 2.107 kursiyer, 289 sınıfta ve 27 farklı branşta eğitim aldı. Yıl boyunca düzenlenen sergiler, konserler, dinletiler, gösteriler ve satranç turnuvasıyla kursiyerler öğrendiklerini Bornovalılarla paylaşma fırsatı buldu.

Kış ve yaz dönemleri birlikte değerlendirildiğinde, 2026 yılı içerisinde 3.813 kursiyer Bornova Belediyesi'nin hobi ve beceri kurslarından yararlanarak sanatla, kültürle ve sporla buluştu.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Hobi ve Beceri Edindirme Kursları'nın her yaştan Bornovalıya hitap ettiğini belirterek, 'Çocuklarımızın yaz tatilini sadece dinlenerek değil, yeni beceriler kazanarak, sanatla ve sporla iç içe geçirmelerini önemsiyoruz. Aynı zamanda 5 yaşından 80 yaşına kadar her vatandaşımızın kendini geliştirebileceği, sosyalleşebileceği ve mutlu olacağı ortamlar oluşturuyoruz. Bornova'da yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen anlayışımızla kurslarımızı her yıl daha da büyütmeye devam edeceğiz.' diye konuştu.