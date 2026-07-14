İZMİR (İGFA) - İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen, İzmir Kalkınma Ajansı ile S.S. İzmir Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği'nin destek verdiği 'Denizel Ekosistem Sürdürülebilirliği İçin Denetim Mekanizmalarının Dijital Dönüşümü Projesi' kapsamında temin edilen teknolojik ekipmanlar düzenlenen törenle teslim alındı.

Proje kapsamında İl Müdürlüğü envanterine 4 hava dronu, gece görüş özellikli termal kamera, su altı kamerası ve su altı dronu kazandırıldı. Yeni nesil teknolojik ekipmanlarla denizlerde yürütülen su ürünleri denetimlerinin daha hızlı, etkin ve kapsamlı şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Ekipmanların tesliminin ardından teknik personele drone ve diğer cihazların kullanımına yönelik uygulamalı eğitim verildi. Eğitimlerin tamamlanmasının hemen ardından gerçekleştirilen ilk drone destekli denetimde yasa dışı avcılık faaliyeti tespit edildi. İhlalle ilgili kişi veya kişiler hakkında idari işlem uygulanırken, yasal süreç de başlatıldı.

İlk denetimde elde edilen sonuç, dijital teknolojilerin su ürünleri denetimlerine sağlayacağı katkıyı ortaya koydu. Özellikle ulaşılması güç bölgelerin kısa sürede kontrol edilebilmesi sayesinde denetim kapasitesinin artırılması ve yasa dışı avcılıkla mücadelenin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, denizel ekosistemlerin korunması, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve biyolojik çeşitliliğin gelecek nesillere aktarılması amacıyla dijital teknolojilerden daha etkin yararlanmayı sürdüreceğini bildirdi.