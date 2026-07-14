Son dönemin dikkat çeken isimlerinden Aybüke Albere, müzikal yolculuğunda peş peşe yayınladığı projelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Sözü ve müziği Kalben'e ait 'Hediye'nin ardından, Yonca Evcimik'in unutulmaz yorumuyla 90'lı yıllara damga vuran 'Tatlı Kaçık'ı yeniden müzikseverlerle buluşturan Aybüke Albere, şimdi de Kenan Doğulu'nun hafızalara kazınan hiti 'Çakkıdı'yı kendi yorumuyla dinleyicilerin beğenisine sunuyor.

İSTANBUL (İGFA) - Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarından biri olan, sözü ve müziği Sezen Aksu imzası taşıyan 'Çakkıdı', Aybüke Albere'nin enerjik yorumu ve Mustafa Ceceli'nin modern düzenlemesiyle yeniden hayat buluyor. Şarkının klibi ise Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde çekildi.

Yayınladığı her projede müziğe yaptığı yatırımla dikkat çeken Aybüke Albere, kariyer yolculuğunu şu sözlerle anlatıyor: 'Sahneden kazandığımı işime yatırıyorum. Bugüne kadar ne kazandıysam iyi şarkılar, iyi klipler ve iyi aranjörlerle çalışmak için harcadım. Tek başıma İzmir'den İstanbul'a geldim ve tek amacım işimle kendimden söz ettirmek.'

Kendi müzik yolculuğunu kararlılıkla sürdüren Aybüke Albere, güçlü repertuvar seçimi ve özenle hazırladığı projeleriyle Türk pop müziğinin sevilen klasiklerini yeni nesil dinleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.

https://youtu.be/0ujO9IQCMGE