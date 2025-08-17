İzmir'de Bornova Belediyesi’nin her yıl gerçekleştirdiği Açık Hava Sinema Günleri, 10 mahallede Türk sinemasının sevilen komedilerini Bornovalılarla buluşturdu. Her yaştan izleyicinin yoğun ilgisiyle gerçekleşen etkinlerde binlerce Bornovalı bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi’nin 17 Temmuz’da Büyükpark’ta başlattığı Yaz Açık Hava Sinema Günleri, 10 mahallede Türk sinemasının sevilen komedilerini Bornovalılarla buluşturdu. Gazoz ve patlamış mısır ikramıyla renklenen etkinlik, mahallelerde nostalji ve eğlence dolu yaz akşamları yaşattı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinliğin mahalleler arasında dayanışmayı güçlendirdiğini vurgulayarak, “Sinemanın büyüsü, komşularımızla aynı ekranda gülmekte gizli. Yaz akşamlarını mahalle meydanlarına taşıyarak hem kültürel bir paylaşım hem de toplumsal bağlarımızı pekiştiren bir gelenek oluşturuyoruz. Bornova’da kimse yazı yalnız geçirmesin istiyoruz” dedi.

Çocuklardan kadınlara, gençlerden yaşlılara her yaştan Bornovalı Açık Hava Sinema Günleri’nde aynı heyecanı paylaştı. Ön sıraları dolduran çocuklar, etkinliğe ayrı bir neşe katt