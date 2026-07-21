İzmir Bornova Belediyesi ile Ege Geriatri Derneği, 60 yaş ve üzeri bireylerin aktif, sağlıklı ve üretken yaşlanmasını destekleyecek Üçüncü Yaş Üniversitesi'nin kurulması için iş birliği protokolü imzaladı. İki yıl sürecek eğitim programında gönüllülük, yaşam boyu öğrenme ve sosyal katılım ön planda olacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi ile Ege Geriatri Derneği arasında, 60 yaş ve üzeri bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Üçüncü Yaş Üniversitesi Kurulması ve Yürütülmesi İş Birliği Protokolü imzalandı.

Bornova Belediyesi'nde düzenlenen imza törenine Belediye Başkanı Ömer Eşki, Ege Geriatri Derneği Başkanı Mevlüt Ülgen, belediye bürokratları ve dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Protokolle birlikte Bornova Belediyesi bünyesinde faaliyet gösterecek Üçüncü Yaş Üniversitesi, Birleşmiş Milletler'in aktif ve sağlıklı yaşlanma hedefleri ile yaşam boyu öğrenme yaklaşımı doğrultusunda 60 yaş üzeri bireylere eğitim, sosyal katılım ve gönüllülük odaklı yeni bir yaşam alanı sunacak.

BAŞKAN EŞKİ: 'ÇOK ANLAMLI BİR İHTİYACA CEVAP VERİYORUZ'

İmza töreninde konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini yükseltecek önemli bir adım attıklarını belirterek, 'Bugün aslında hepimizin hayatında çok önemli ama çoğu zaman dile getirilmeyen bir ihtiyaca yönelik adım atıyoruz. Ege Geriatri Derneği ile birlikte 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın daha kaliteli bir yaşam sürdürebilmeleri için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Bazı hizmetler çok görünmeyebilir ama toplum için son derece kıymetlidir. Bu çalışma da bunlardan biridir.' dedi. Eşki, projeye katkı sunan belediye çalışanlarına, akademisyenlere ve Ege Geriatri Derneği yönetimine teşekkür etti.

ÜLGEN: 'TÜRKİYE'YE ÖRNEK BİR MODEL OLACAK'

Ege Geriatri Derneği Başkanı Mevlüt Ülgen ise dernek olarak 2016 yılından bu yana Birleşmiş Milletler'in Hayat Boyu Öğrenme yaklaşımı doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Bornova Belediyesi ile gerçekleştirilen iş birliğinin büyük önem taşıdığını ifade eden Ülgen, 'Yaşlı bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek, dayanıklılıklarını artırmak ve sosyal yaşama daha güçlü katılımlarını sağlamak amacıyla Türkiye'ye örnek çalışmalar yürütüyoruz.Bornova Belediyesi ile imzaladığımız bu protokolün Bornova'daki 60 yaş üstü bireylere önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.' diye konuştu.

EĞİTİM, ÜRETİM VE GÖNÜLLÜLÜK BİR ARADA

Dört yıl süreyle geçerli olacak protokol kapsamında kurulacak Üçüncü Yaş Üniversitesi'nde eğitimler güz ve bahar dönemleri olmak üzere iki yıl sürecek. İlk yıl teorik ve uygulamalı dersler verilecek, ikinci yılda ise katılımcılar gönüllülük ve sosyal sorumluluk projeleri hazırlayarak aktif rol üstlenecek. Haftada iki gün gerçekleştirilecek eğitimlerde sağlıklı yaşlanma, yaşam becerileri, kültür, sanat, sağlık, kişisel gelişim ve sosyal yaşamı destekleyen birçok başlık yer alacak. Programlarda akademisyenler ve uzman eğitmenler gönüllülük esasına göre görev alacak.

AMAÇ, YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK

Protokol kapsamında yaşlı bireylerin sağlıklı, başarılı ve aktif yaşlanmalarını desteklemek; toplumsal yaşama katılımlarını artırmak, kuşaklar arası iletişimi güçlendirmek ve bilgi ile deneyimlerini toplum yararına aktarabilecekleri ortamlar oluşturmak hedefleniyor.

Ayrıca Bornova Belediyesi'nin yaşlılara yönelik politika ve hizmetlerinde Ege Geriatri Derneği bilimsel ve akademik danışmanlık desteği sağlayacak; eğitim programları, farkındalık çalışmaları ve ulusal-uluslararası projeler ortaklaşa yürütülebilecek.