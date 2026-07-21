Kocaeli Çayırova'da ikamet eden ve serebral palsi tanısı konulan 3 yaşındaki Lina Yalçınkaya, Çayırova Belediyesi'nin destekleriyle hastalığa karşı mücadelesini sürdürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'ye bağlı Çayırova'da ikamet eden ve küçük yaşta konulan serebral palsi hastalığıyla mücadelesini sürdüren Lina Yalçınkaya, Çayırova Belediyesi'nin destekleriyle sağlığına kavuşmak için azimli yolculuğunu sürdürüyor.

Geçtiğimiz aylarda ailesiyle birlikte Lina Yalçınkaya'yı ağırlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, burada Minik Lina'nın tedavisi noktasında destek olacaklarını belirtmişti.

Bunun üzerine Çayırova Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleriyle birlikte rehabilitasyon tedavisine giden ve ayrıca da Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi'nde tedavi gören Lina Yalçınkaya, hastalığını yenmek için azimli bir şekilde tedavi sürecinden geçiyor.

'BU HİSSİ BİZE ÇOK GÜZEL VERDİLER'

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Lina Yalçınkaya'nın annesi Nuray Yalçınkaya, şunları belirtti; 'Kızıma serebral palsi teşhisi konuldu 9 aylıkken, yoğun bir fizik tedavi alıyor. Başkanımız Bünyamin Bey sağ olsun tedavi konusunda bizlere destek oldu. Bizim sesimizi duydu. Biz başkanımızın ve belediyemizin bir aile olduğunu hissettik. Bu hissi bize çok güzel bir şekilde verdiler. Biz Çayırova'da yalnız değilmişiz aslında bunu anladık.

'BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Çayırova Belediyemizin Sosyal Hizmetleri vesilesiyle 3 aydan bu yana haftanın 5 günü fizik tedaviye gidiyoruz. Haftanın bir günü de Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi'nde 2 saat boyunca fizik tedavi alıyor. Oranın varlığını da biz başkanımız sayesinde öğrendik. Oraya da Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ndeki arkadaşlar götürüyor sağ olsun. Fatma Çelik Engelliler Merkezi'ndeki hocalarını çok sevdi. Ortamı da çok sevdi. Ben buradan Başkanımız Bünyamin Çiftçi'ye ve Fatma Çelik Engelliler Merkezi'ndeki hocalarımıza çok çok teşekkür ediyorum' dedi. Başkan Çiftçi ise, yaptığı açıklamada, 'Biz Bir Aileyiz. En büyük mutluluğumuz; bir çocuğun yüzünde tebessüm, bir annenin yüreğinde huzur olabilmektir. Çünkü paylaşınca güçlenen, dayanışmayla büyüyen kocaman bir aileyiz' ifadelerini kullandı.